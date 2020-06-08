طلب برلماني لإلغاء قرار حظر صيد الأسماك في البحر الأحمر

تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لوقف قرار حظر صيد الأسماك في المحافظة.

وقال أبو خليل إن قرار حظر صيد الأسماك في مياه البحر الأحمر أتى بالسلب على جموع الصيادين وأسرهم، الذين يعتمدون في المقام الأول على صيد الأسماك وبيعها كمصدر رزق وحيد لهم لمواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

وأوضح أبو خليل أنه حصل على موافقات من جميع الجهات والهيئات المعنية بالقرار، بما فيها هيئة الثروة السمكية الذين أكدوا جميعًا لا مانع لديهم، غير أن الأمر متوقف على موافقة نهائية من رئيس الوزراء، لاستئناف نشاط صيد الأسماك في البحر الأحمر مرة أخرى.

وناشد رئيس الوزراء، بسرعة البت في قرار وقف صيد الأسماك، وإعادة النظر فيه من جديد، رحمةً ورأفةً بالصيادين وأسرهم، ومراعاةً لظروفهم في ظل الظروف المعيشة التي لا تخفى على أحد.