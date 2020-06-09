عدلي: "الإعلاميين" لن تسمح بظهور مقدم برامج دون عضوية أو تصريح

قال أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، إن النقابة لن تسمح لأي إعلامي بالظهور على الشاشات والإذاعات، إلا بعضوية النقابة أو بالحصول على تصاريح مزاولة المهنة استنادا إلى القرار رقم 93 لسنة 2016 بشأن تنظيم نقابة الإعلاميين والقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام".

وأضاف عدلي، في تصريح له، أن هذا القرار يأتي في إطار ضبط المشهد الإعلامي، من خلال قصر الظهور فقط على من تنطبق عليه الشروط، وبما يتلاءم مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

وأوضح، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الإعلامي أحد أهم أدوات الدولة في مواجهة الشائعات التي تنتشر، بخاصة في ظل الحروب النفسية التي تواجهها الدولة، متابعا: "هذا يجعله مسؤولا بدرجة كبيرة عن رفع الوعي وتثقيف المجتمع، لذا لابد أن يكون له مرجعية قانونية".

وأشار عدلي إلى أن هدف النقابة الأساسي هو إعلاء الكلمة للمساهمة في رفع الوعي والحفاظ على القيم المجتمعية والأمن القومي المصري، من خلال إعلاميين قادرين على مواجهة هذه التحديات من خلال ضوابط عمل تتمثل في مدونة السلوك وميثاق الشرف الإعلامي، الذي يعتبر شرطا أساسيا للعمل الإعلامي، وهو ما تلتزم به نقابة الإعلاميين وبالتالي أعضاؤها.