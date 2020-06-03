هيكل لـ "الإعلاميين": طلعوا عين المشاهد بإجراءات الوقاية من كورونا

ناشد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وسائل الإعلام المختلفة بتكثيف حملات الدعاية الوقائية للمواطنين لمجابهة فيروس كورونا المستجد، "بقول للإعلام يوعي المواطنين أكثر طول الوقت على مدار الـ 24 ساعة، الفهلوة اللي الناس بتعلمها دي مش صح، بل هتودي الناس في داهية، لازم الإعلام يقول للناس لو لاقيت إصابة في بيتك أو محل عملك أو في المواصلات تعمل إيه، طبيعة المواطنين إننا بنزهق، بس لا أنا بقول للإعلام يطلعوا عين المواطنين بكثرة عرض وسائل التوعية لحد ما يخاف على ولاده وأسرته".

وأضاف "هيكل"، خلال حواره في برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، أن هناك دولا قامت بفتح السياحة الخارجية لها، فالدول الأوروبية فتحت السياحة بين دول الاتحاد، "هنا في مصر لو فتحنا السفر، مين هيسافر؟ مش هتلاقي حد هيسافر غير الناس اللي محتاجة أوي للسفر"، مضيفًا: "إحنا نفسنا نفتح عشان الوضع اللي فيه الناس ده مش صح، بس لازم المعايير تبقى واضحة".

وأشار وزير الدولة للإعلام، إلى أن الأهم من ملف فتح المطاعم، هو العمل على فتح دور العبادة، "نفسنا نفتحها بس عندنا قلق إن الناس مش تلتزم، يعني لو علمنا دوائر في سجاجيد المساجد، عشان كل مواطن يصلي في مكان بعيد عن التاني لمسافة متر، وجه واحد صلى بين الدائرتين هنتخانق معاه يعني، ده إحنا في جامع".

وأوضح أن هناك مصانع في مصر تقوم بإنتاج كم هائل من الكمامات بل يتم العمل على تصدرها للخارج، كون تلك الكمامات ينطبق عليها المواصفات الطبية، "ممكن نتعاون مع تلك الشركات خلال الأسبوع القادم عشان نوفر الكمامات دي للمواطنين بسعر 2 أو 3 جنيه وتقعد معاه لمدة أسبوع".