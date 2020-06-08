سكرتير مساعد الغربية تنفي إصابتها بكورونا: عملت مسحة ولسه النتيجة

نفت نجوى العشري، سكرتير عام مساعد الغربية، إصابتها بفيروس كورونا، وأنها في منزلها نظرا لتجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة.

وقالت "العشري" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها تمارس حياتها مع أسرتها بشكل طبيعي، وكانت في الصباح تشتري اللحوم وغيرها من مستلزمات أسرتها، وأنها متواجدة في منزلها لحين تجهيز مكتبها داخل ديوان عام المحافظة.

وأوضحت أنها خضعت مع رؤساء المدن الجدد، السبت الماضي، لأخذ مسحة قبل اجتماعها مع محافظ الغربية، ولم تظهر نتائج المسحات حتى الآن.

من جانبه، قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن نتائج مسحات الـ 9 رؤساء مدن وأحياء محافظة الغربية ونتائج مسحة السكرتير العام المساعد لم تظهر، وإن أحد رؤساء المدن يخضع لحجر صحي بسبب مخالطته لحالة مصابة بفيروس كورونا.