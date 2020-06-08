تخفت في "إسدال".. نائب محافظ الجيزة تفاجئ مستشفى بولاق الدكرور

متخفية في عباءة أو"إسدال"، للتأكد من سير العمل بشكل جيد، وتقديم خدمة متميزة للمواطنين المصابين بفيروس كورونا، شنت الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، أمس، جولة مفاجئة لمستشفى بولاق الدكرور، للوقوف على السلبيات والمشكلات والعمل على حلها.

كواليس الزيارة تحدثت عنها الدكتورة هند عبدالحليم في تصريح لـ"الوطن" قائلة: إن الزيارة المفاجئة بتكليف وتوجه من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين، في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية، ولمزيد من الدقة ذهبت إلى المستشفى فجأة، متخفية في"إسدال"، حسب وصفها، حتى لا يتعرف عليها أحد على بوابة المستشفى، "كنت عايزة أشوف ازاي بيتم التعامل مع الناس العادية".

هند: "كنت عايزة أشوف إزاي بيتم التعامل مع الناس العادية"

بعد محاولة دخولها كمواطنة عادية وليست كنائب لمحافظ الجيزة، كشفت عن هويتها الحقيقية، وتعرفت الدكتورة هند على المشكلات التي لمستها بنفسها، بعد أن تمكنت من الدخول جلست مع مدير المستشفى والأطباء، وعرضت عليهم المشكلات التي رصدتها، ورصدت أيضا المشكلات التى تواجههم.

وبعد انتهاء نائب المحافظ من الزيارة، رفعت تقرير كامل بما رصدته للواء أحمد راشد، للعمل على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه الطواقم الطبية.