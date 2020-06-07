فرق ووحدات مكافحة العدوى تجوب شوارع وقرى الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، أن فرق ووحدات مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على فيروس كورونا من خلال حملات متنوعة استهدفت المنشآت الحكومية والجماهيرية والمصالح الخدمية والأسواق والقرى والشوارع ومناطق الإصابة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت منازل الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها الإصابة بفيروس كورونا الوبائي بجانب أعمال المكافحة والتطهير والتعقيم للمؤسسات ومقار البنوك وماكينات الصراف الآلي، وأماكن التجمعات، حيث تقوم فرق المكافحة بعمليات تطهير واسعة بأحياء وقرى ومدن محافظة الجيزة، تجنباً لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين والبيئة المحيطة به.

وأشار راشد، إلى أن أعمال التطهير بالمحافظة تتم بصفة دورية حيث يتم تنسيق المجهودات وتضافر الجهود للوصول لكافة أنحاء المحافظة، حيث تتم أعمال التطهير والتعقيم من خلال مديريتي الصحة والطب البيطري أو من خلال فرق الأحياء والمراكز والمدن، مشيراً إلى أن المحافظة تمكنت خلال الشهر الماضي من تطهير وتعقيم 30 ألف شارع منزل ومحل ومقار للبنوك وماكينات الصراف الآلي ومناطق تجمعات.