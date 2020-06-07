توزيع 4875 حقيبة أدوية ومستلزمات وقائية على مصابي كورونا في الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، توزيع 4875 حقيبة من الأدوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا أو المخالطين لهم، من خلال الفرق بالعيادات المتنقلة أو الوحدات والمراكز الصحية، وفقا للبروتوكول العلاجي الذي حددته اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان، والمتبع حسب الحالة الصحية لكل حالة.

وأوضح محافظ الجيزة أنّ التوزيع يتم من خلال 201 مركز ووحدة صحية، إضافة إلى 8 عيادات وقوافل متنقلة و14 عيادة تنظيم أسرة متنقلة، بإجمالي 72 فريقا من القائمين على التوزيع من أطباء وصيدلي ورائدة وممرضة ومراقب.

وأكد أنّ الفرق تتنشر في القرى والنجوع والشوارع بالمحافظة بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، من قبل مديرية الشؤون الصحية، وبها بيان توضيحي بإرشادات الاستخدام، بعد حصر المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، وتوزيعها عليهم بمحل إقامتهم بمشاركة الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، وتقديم التوعية للحالات التي جرى تسليمها العلاج بالمنزل، وكيفية الاستخدام، وإتباع الإجراءات الوقائية والإحترازية أثناء التعامل مع المصاب فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين حرصا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الجميع من التعرض للعدوى أو الإصابة بالمرض.

ولفت إلى أنّه جرى أمس توزيع 694 حقيبة أدوية على الحالات البسيطة والمخالطة لمصابي فيروس كورونا من خلال الفرق الطبية على الأحياء والمراكز الآتية على مدار اليوم، كما يلي:

117 حقيبة بأوسيم، 1 بالعمرانية، 11 بجنوب الجيزة، 11 بمدينة الشيخ زيد، 30 بأبو النمرس، 25 بالبدرشين، 7 بالعجوزة، 31 بالهرم، 8 بالصف، 60 بكرداسة، 88 بأطفيح، 23 بمنشأة القناطر، 37 بالعياط، 118 ببولاق الدكرور، 4 بالسادس من أكتوبر، 44 بالحوامدية، 62 بالوراق، و17 بشمال الجيزة.