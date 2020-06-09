ابنة رجاء الجداوي بعد حقنها بـ"بلازما المتعافين": مازالت بالرعاية المركزة

طمأنت أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي الجمهور، على الحالة الصحية لوالدتها، بعد حقنها بـ"بلازما المتعافين".

وكتبت عبر حسابها الشخصي "فيس بوك": "يارب ترجعي بالسلامه يا أمي.. هي مازالت في الرعاية المركزة، وعلى نفس الجهاز، بس ألف حمد وشكر لله، على كل حال، وليس لها من دون الله كاشفة، يارب أشفي أمي يارب، وأشفي كل مريض، وأرفع عنا الوباء والبلاء".

وأضافت، "ربنا يريح قلبك ويسعدك ويشفيكي ويبارك لك في صحتك وعافيتك ويصبرك ويقويكي يا مامي، أنت وكل مريض".

ووجهت الشكر لأطباء مصر قائلة: "يبارك في كل الأطباء وهيئة التمريض، ويعينهم على تحمل هذه المحنة والوقت العصيب الذي يمرون به، ويجازيهم الله عنك يا أمي وعن كل مريض كل خير".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، قد أصيُبت بفيروس كورونا، بعد انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، ونقلت إلى العزل الصحي بأحد مستشفيات الإسماعيلية.