"الصحة": مليون و350 ألف مواطن حملوا "صحة مصر" على الهواتف

قال المهندس أيسم صلاح، رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لمعلومات الصحة بوزارة الصحة والسكان، إن تطبيق "صحة مصر"، تم التفكير في إطلاقه قبل ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليكون المنصة الإلكترونية الرئيسية للمواطن، في التعامل مع خدمات وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا أن حوالي مليون و350 ألف شخص، حملوا التطبيق.

وأضاف صلاح، خلال تصريحاته لبرنامج "الحقيقة"، عبر "سكايب" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن عند دخول أي مواطن على التطبيق يجد مقالات بها كافة المعلومات التي يريد المواطن أن يعرفها عن فيروس كورونا، كما أن تفاصيل خطة التعايش مع كورونا موجودة على التطبيق وكيفية التعامل مع الأشياء المحيطة، مثل التسوق بطريقة آمنه بدون انتقال العدوي، وكذلك طرق العزل المنزلي.

وأشار إلى أنه يوجد على التطبيق أيضاً معظم الأسئلة الشائعة وإجاباتها العلمية عن طريق الأطباء، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تتبع البساطة في التطبيق لأن الوزارة تتبع استراتيجية أنه كلما كنت بسيط كلما نجحت أكثر.