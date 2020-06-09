وزيرة الصحة عن الأطقم الطبية: "مهما قلت مش هوفيهم حقهم"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنها تذهب للمستشفيات التي تعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا لهدفين، وهما الاطمئنان على سير العمل، وتقديم رسالة لكل مقدمي الخدمة الصحية، أنها معهم على أرض الواقع.

وأضافت زايد، خلال حوارها في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنها فخورة بما تقدمه الأطقم الطبية في مصر، الذي كان لافتاً للعالم كله، وحرصا من الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ اليوم الأول، على رعاية الأطباء والأطقم الطبية، وتدريبهم على أعلى مستوى.

وتابعت، أن السيسي قدر كل الأطقم الطبية في كل أحاديثه، وليس بالأحاديث فقط، لكن تم تزويد بدل مهن لأول مرة في تاريخ مصر بشكل كبير جدا، وكانت مطالب منذ سنوات طويلة، بالإضافة لإنشاء صندوق المخاطر للأطقم الطبية، التي من الممكن أن تتعرض لأي خطر أثناء تقديم الخدمة، وحرص على التدريب المستمر، بأعلى مستوى، ما أحدث أثر إيجابي بشكل كبير.

وأكدت، على حرصها بالتواجد معهم على أرض الواقع ووجهت الشكر لهم، "مهما قلت كلمات، مش هتوفيهم حقهم أبدا".