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هالة زايد: العلاج بالبلازما أنقذ حياة الكثير من مصابي كورونا في مصر

كتب:

شريف سليمان
06:36 م | السبت 06 يونيو 2020
وزيرة الصحة

وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه يجري الحصول على بلازما المتعافين من فيروس كورونا بعد مرور 14 يوما بمواصفات معينة ويجري حقنها لمرضى الحالات الحرجة بمواصفات معينة ويفضل ألا يكونوا وصلوا لمرحلة التنفس الصناعي.

وأضافت خلال تصريحات لكاميرا "إكسترا نيوز": "العالم كله شهد نجاحا كبيرًا لهذه التجربة، وأعتبرها تجربة غالية لأنها من إنسان لإنسان، ومن الممكن أن يتسبب الفرد في شفاء أكثر من مصاب".

وتابعت: "هذه التجربة شهدت نجاحا كبيرًا في مصر، والمتعافون  أنقذوا حياة عدد كبير من المرضى المصابين".