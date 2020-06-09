هالة زايد: "صحة المرأة" استهدفت 28 مليون سيدة وتأجلت بسبب أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن مبادرة صحة المرأة، استهدفت 28 مليون سيدة، حيث جرى فحص في أول 6 أشهر 6.2 مليون سيدة، ولكنها توقفت وتأجلت، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "اكسترا نيوز": "جرى إطلاق أيضًا حملة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، ثم مبادرة قوائم الانتظار، وهي أول مبادرة تُنفذ، حيث بدأ تنفيذها يوم 15 أغسطس 2018، واستطعنا علاج أكثر من 450 ألف مواطن، في أكثر 11 تداخل طبي يؤثر على الأسرة والمواطن".

وأشارت، إلى أن المستشفيات النموذجية في محافظات مصر، كانت من أبرز مشروعات الدولة المصرية في قطاع الصحة، وكانت أول مرحلة بها 30 مستشفى: "دول اللي احنا اشتغلنا بيهم في مستشفيات العزل، ببلطيم وقها والنجيلة وإسنا وأبو خليفة و15 مايو".