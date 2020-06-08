مساعدة وزيرة الصحة: التبرع بالبلازما آمن بنسبة 100% وليست له خطورة

أكدت الدكتورة نهى عاصم مساعد وزيرة الصحة للأبحاث، أن علاج مصابي فيروس كورونا بالبلازما يعتبر في مرحلة التجارب الإكلينكية.

وقالت عاصم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنهم بدأوا هذه التجارب بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مناشدة المتعافين بالتبرع بالبلازما لإنقاذ المصابين أصحاب الحالات الحرجة.

وأوضحت عاصم أن عدد المتعافين في مصر ليس قليلًا، مشددة على أن الوزارة تستخدم البلازما الاستخدام الأمثل وتعطيها للمرضى المحتاجين في حالات خطرة وحرجة.

وشددت على أن التبرع بالبلازما آمن بنسبة 100%، مشيرة إلى أن مرضى الضغط الذين يتناولون أدوية الضغط بانتظام يمكنهم التبرع وكذلك مرضى السكر الذين يحصلون على أدويتهم، مشيرة إلى أن التبرع ممنوع لأصحاب الأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي وفشل عضلات القلب.

وأشارت عاصم إلى أن التبرع متاح للأفراد من سن 18 لسن 60 عاما، وأنه غير متاح للسيدات الحوامل، واللاتي وضعن منذ فترة قصيرة نظرًا لتغير خصائص البلازما الخاصة بهم، مؤكدة عدم وجود أي خطورة على المتبرعين.