فتيات السوشيال ميديا يؤيدن"عليا" في "ليه لا": "بس منقدرش نستقل زيها"

شهد مسلسل "لية لا"، إقبالا كبيرا بعد الهجوم عليه من الجمهور، بسبب هروب "عليا" في حفل زفافها.

ولكن مشهد تركها المنزل واستقلالها بنفسها، لاقى قبول من فتيات السوشيال ميديا، اللاتي تجاوزن الثلاثين مثل "عليا".

منهمن من قالت: "مسلسل ليه لا، حسسني إني مش لوحدي تايهة ومش عارفة عايزه ايه، اه أهلي ممكن يكونوا بيشجعوني كتير، بس في الأول والآخر، هما بيخافوا عليا زي أي عيلة، هتلاقي إن باباكي ومامتك، مش هيسمحولك إنك تستقلي، وترفضي حاجات كتير هما شايفتها، مصلحتك أعمله اللي مقتنعين بيه، هي دنيا هتتعاش مره واحده بس".

"بمناسبه مسلسل ليه لأ.. فكرة إن حد كسر التلاتين ومجربش يعيش لوحده، بعيد عن أهله دي مش ألطف حاجة في الدنيا.. يعني أنا بحس اني محظوظة، إن كليتي بعيد عن أهلي وكنت بقعد بالشهور مشوفهمش شئ صعب ايوه بس العيشة لوحدي علمتني كتير اوي وغيرت فيا حاجات كتير جدا".

"قضيت أيام كنت بتعب فيها وساعات، كنت بكون لوحدي ف السكن مفيش حد معايا وأنا تعبانة، وأوقات كتير زعل وفرح عيشتها بعيد عنهم، مناسبات كتير فاتتني بسبب الامتحانات والدراسة.. فكرة إني افكر هاكل ايه واخطط لنفسي يومي وأبقى مسؤولة عن نفسي، مفيش ماما ف البيت، لما أروح ومسؤولة عن غسيل هدومي".

"مسلسل ⁧‫ليه لأ‬⁩، كنت بشوف أغنية التتر بتاعه، وكنت ضده جدا، بس المسلسل نفسه طلع حاجه تانية خالص، بيناقش حاجة مهمة جدا، موجوده في كل البيوت، دا غير تمثيل أمينة خليل، تحفة بجد من كل النواحي".

ينتمى مسلسل "ليه لأ"، لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعبدالرحمن أبو زهرة، أمينة خليل، وعدد من الفنانين.