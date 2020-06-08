بعد عرض ليله لأ.. هالة صدقي: سعيدة بحالة الجدل ولا تتسرعوا في الحكم

نشرت الفنانة هالة صدقي، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، توجه فيه الشكر لجمهورها عقب عرض مسلسل ليه لأ.

وقالت "هالة": "بشكركم من كل قلبي، كل صحابي وحبايبي"، وعبرت عن سعادتها بنجاح المسلسل مع عرض أول ثلاث حلقات منه فقط، كما قدمت الشكر لفريق عمل المسلسل، وأوضحت أنها سعيدة بحالة الجدل التي أعقبت عرض الحلقات، وطلبت من الجمهور عدم التسرع في الحكم، ومشاهدة العمل.

يذكر أن مسلسل ليه لأ، من إخراج مريم أبو عوف، وإشراف على الكتابة مريم نعوم، ومن بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، هاني عادل، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين.