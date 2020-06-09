40 "توصية" و66 اكتشاف.. توصيات مؤتمر جامعة طنطا لمواجهة كورونا

شملت توصيات المؤتمر الدولي الافتراضي الأول للجامعة، الذي عقد يومي 27 و28 مايو الماضي، تحت عنوان "البحث العلمي في مواجهة أزمة كورونا، ومستقبل العالم بعد الجائحة"، مجالات الطب والدواء والعلوم الاجتماعية والإنسانية، وفقا لما أعلنه الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا.

وأشار إلى أن المؤتمر، شمل صدور 40 توصية، وذلك نتاج 26 جلسة علمية، شارك فيها لفيف من كبار العلماء حول العالم، في مجالات الطب والدواء والدراسات الاجتماعية والإنسانية من دول كندا- أمريكا- بريطانيا- الجزائر- السعودية- تونس- كرواتيا، حيث تم عقد الجلسات العلمية بالمؤتمر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وأوضح أن توصيات المؤتمر، شملت:

وجود 500 اكتشاف بيولوجي يتعلق بالأجسام المضادة واللقاحات والسيتوكينات وثبت علميا أن من بينها 66 اكتشاف بيولوجي فقط له تأثير مبدأي في التشافي من الفيروس، كما أوصي المؤتمر بالتوسع فى التجارب السريرية للأدوية المتاحة، وعمل تجارب سريرية منضبطة في مستشفيات العزل الجامعية لمقارنة مجموعة المرضى التي تتناول عقار الهيدروكسى كلوروكين مع مجموعة أخرى من المرضى التي تتناول مضادات الفيروسات المتاحة، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والجسدي وارتداء الكمامات.

وأكد " رئيس الجامعة"، أن أهم النتائج التي توصلت إليها الأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، هي، أن الدراسات الميدانية كشفت عن وجود أزمة في الوعي بخطورة الفيروس لدي قطاع كبير من المواطنين مما يسهم فى انتشار الوباء بشكل كبير.

وأوصى المؤتمر بإطلاق حملات كبرى للتوعية، وتوظيف تطبيقات العلاج المعرفي السلوكي الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات لعلاج القلق والاضطراب الناتج عن كوفيد-19، وكذلك استخدام تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعد في تعقب الحالات المصابة والوقاية بإرسال رسائل تحذير للتباعد وتطبيقات للإسعاف والطوارئ وطلب النجدة.

وأكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة، ونائب رئيس المؤتمر، أن السياسات العلاجية التجريبية للفيروس توصلت إلى أن نقل البلازما من الأشخاص المتعافين يساعد في تخفيف النشاط الالتهابي الذي يسببه الفيروس في جسم المصابين، مشيرًا إلى أن نتائج البحوث، أظهرت 6 عقاقير، ثبتت فاعليتها في علاج الفيروس، هي:

عقار "كاموستات ميثيلاز" الذي يوقف دخول الفيروس الى الخلايا، وعقار "هيروكسي كلوروكين" الذي يوقف الاشارات بين الخلايا الالتهابية لتخفيف النشاط الالتهابي الضار الذي يحدثه الفيروس، بينما عقار "لوبينافير" الذي يمنع نشاط إنزيم مهم لبقاء الفيروس حيا، وأيضا عقار "ريتينوفير" الذي يمنع نشاط إنزيم آخر وبالتالي يضاد عمل الفيروس، كذلك عقار "ريميديسيفير" الذي يضاد عمل إنزيم خاص بالحامض النووي ويستخدم لعلاج العديد من الفيروسات بوجه عام و عقار "الفا انترفيرون" له تأثير عام كمضاد للفيروسات ومنظم عام للمناعة ويعطى نتائج واسعة المدى.