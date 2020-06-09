نزلنا بمستوى الورم وخطورة المرض.. زايد تكشف أهمية مبادرة "سرطان الثدي"

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه منذ اليوم الأول لازمة انتشار فيروس كورونا، بألا يؤثر تقديم الخدمات العلاجية لهذا المرض، على المريض الذي يعاني من الأمراض الأخرى، مثل مشاكل القلب والكلى.

وأضافت خلال حوارها عبر شاشة "اكسترا نيوز": "نجحنا في الحفاظ على الخدمة، ومفيش أي صوت لنقص في هذه الخدمة، وقوائم الانتظار مازالت تعمل، وكل الخدمات الصحية في كل المحافظات، تعمل بشكل متوازي مع كورونا".

وتابعت: بالنسبة لمبادرة صحة المرأة، فإنها استهدفت 28 مليون سيدة، من سن 18 سنة، بالتوعية والكشف والمتابعة: "نزلنا بمتوسط حجم ورم الثدي المكتشف لأول مرة، من 4.2 سم إلى 2 سنتي، وبدلًا من الحالات كانت تُشخص في المرحلة الثالثة من المرض، بدأت تُشخص في المرحلتين الاولى والثانية، ولذلك فإن نسبة الشفاء زادت، وهي مبادرة تاريخية، وهي أكبر حملة في التاريخ، وهذا ينبع من أن الرئيس، حريصًا على المرأة المصرية، كونها أساس المجتمع وأساس الأسرة".