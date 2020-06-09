"العربية": الجيش الليبي يشن غارات على عناصر الوفاق غرب سرت

أفادت مصادر قناة "العربية"، أن الجيش الليبي، يشن غارات على عناصر الوفاق بمنطقة بونجيم غرب سرت.

قال الناطق باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في بيان مساء أمس، إن تركيا تستغل عضويتها في حلف شمال الأطلنطي "الناتو"، للسيطرة على ليبيا.

وقال الجيش الوطني، إنه مع تدخل تركيا في ليبيا، أكثر من أي أي وقت مضى، يتأكد للجميع أن تركيا كأحد أعضاء دول حلف الناتو، تستغل عضويتها للسيطرة على ليبيا، واحتلالها دون أن يكون لباقي دول حلف الناتو أية مصلحة في ذلك.

وأضاف البيان: "هنا لا بد لنا من الإشارة لدول حلف الناتو هل هم اليوم مستعدين للتورط في حرب لدعم تركيا في مؤامراتها؟ التي تخدم مصلحتها فقط بما يهدد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار ودول حوض البحر المتوسط".

وتابع البيان: "كما نذكر بأن سلامة ووحدة وسيادة ليبيا أمر لا تفريط فيه، وأن الجيش الوطني الليبي بكل قوته وبمساعدة الأصدقاء سيقف بكل قوة ضد مساعي احتلال أرضنا، وسندافع عن وطننا في مواجهة العدو التركي المحتل الذي يسعى لضرب استقرار ليبيا والمنطقة من خلال جلب الأسلحة ونقل الإرهابيين والمرتزقة".

وأوضح البيان أنه بعد إعادة الجيش الوطني لانتشاره واستجابته للنداءات الدولية ودخول ميليشيات الوفاق ومرتزقة وإرهابيي أردوغان لبعض المدن في الغرب الليبي أعملوا فيها القتل والإعدام والتدمير والتخريب والسرقة فلم يسلم منهم بشر ولا حجر ولا حيوان سواء في ترهونة أو الأصابعة.