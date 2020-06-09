قانوني: واقعة صور "مراهقات المنصورة" فعل مؤثم عقوبته السجن

قال الدكتور ماهر مقار، إن واقعة نشر صور لمراهقات من مدينة المنصورة، على حساب في تطبيق "تليجرام"، فعل مؤثم قانونا، ويعاقب مرتكبه بالسجن.

وأوضح "مقار"، عقوبة إتيان هذه الجريمة، بقوله: إن نصوص المادتين 25 و26 من قانون العقوبات، وضعتا عقوبات رادعة لمرتكب هذه الجريمة.

وأشار إلى أن المادة 25، نصت على: "أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية، لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات، دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة، أم غير صحيحة".

وأضاف: كما نصت المادة 26 على: أن "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى، أو تقنية معلوماتية، فى معالجة معطيات شخصية للغير، لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

وبدأت الواقعة، بقيام مجهول بإنشاء حساب عبر تطبيق تليجرام، ونشر فيه صورًا لعشرات الفتيات المراهقات المنتميات لمدينة المنصورة، في منشورات ذيلها بهاشتاج "بنات المنصورة".

وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية، تضطلع بدورها في تعقب المتهم وتتبعه باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، لضبطه في أسرع وقت.