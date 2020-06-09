"المهن الطبية" تخصص رقما للإبلاغ عن إصابات الأطقم الطبية

منذ اللحظة الأولى لظهور فيروس كورونا، تبذل الأطقم الطبية، قصارى جهدها، لمحاولة إنقاذ المرضى، لذا أطلق عليهم "جيش مصر الأبيض"، لكنهم في النهاية بشر، معرضون للعدوى وللمرض، في أي لحظة.

لذا أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، تخصيص رقم واتساب، للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، بين الأطقم الطبية.

وتستعرض "الوطن" طريقة التواصل مع الاتحاد.

الرقم المخصص للإبلاغ عن إصابات الأطقم الطبية

وخصص اتحاد المهن الطبية رقم 01550003456، للإبلاغ عن إصابة أحد الأطقم الطبية بفيروس كورونا المستجد COVID19، من خلال إرسال رسائل عبر "الواتس آب"

وتتلقي لجنة إدارة الأزمات بالاتحاد رسائل بمعدل من 60 إلى 70 رسالة يوميا، تتنوع بين الإبلاغ عن حالات إصابة، والاشتباه، ومخالطين، وحالات فى حاجة إلى توفير أماكن للعزل بالمستشفيات.