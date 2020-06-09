رئيس مدينة المنصورة عن "لودر الزفة": "أول ما الشرطة وصلت الكل هرب"

استنكرت سوسن يوسف، رئيس مركز مدينة المنصورة، سلوكيات بعض المواطنين، وعدم اتباعهم للإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد أن شهدت محافظة الدقهلية أغرب زفة، حيث ركب عروسين "لودر"، رفعهما إلى أعلى، وبدأت الزفة على طريق "المنصورة– دمياط"، وتوجهت لداخل عزبة الصفيح بالمنصورة، بينما كان المزمار والطبل البلدي، يعزف في الأسفل.

وأوضحت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التلفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن حفل الزفاف تم فضه على الفور، وتم القبض على صاحب اللودر ونجله، واللذين تجمعهما علاقة قرابة بالعريس، "أول ما الشرطة وصلت نزلهم والكل هرب".

وأكدت رئيس مركز مدينة المنصورة، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تبذل مجهودًا كبيرًا في فض هذه الأفراح، وتلاحق المخالفين بشكل متواصل، ففلسفة صاحب اللودر في حمل العريس والعروسة، هو سرعة الهروب بهما عندما تأتى الشرطة، "تفكيره هداه لكدا، ولكن لما جات الشرطة نزلهم وهربوا، والواقعة كانت مفاجئة لنا، لأنها المرة التي نرى فيها ذلك".