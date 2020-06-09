"الإسعاف" تطالب بتحويل كل السيارات للعمل بنفس بروتوكول كورونا

طالب وائل سرحان، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بضرورة تحويل كل سيارات الإسعاف للعمل بنفس بروتوكول سيارات كورونا، وبنفس المستلزمات الطبية.

وقال سرحان، إنه لابد أن يتم إلغاء الخدمات بأجر، أو الخدمات غير الإسعافية، أو غير الطارئة، وتقوم سيارات الإسعاف بالعمل على الخدمات الطارئة، مع ضرورة زيادة المستلزمات الطبية التي يتم توزيعها على أطقم السيارات، بما يتناسب مع معدل الخدمات.

وأضاف رئيس النقابة، لـ"الوطن"، أنه لابد من زيادة الحملات الإعلامية والظهور الإعلامي لمسؤولي الهيئة، للحديث عن دور رجال الإسعاف، لافتًا إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من أطقم الإسعاف، وصل إلى 100 حالة إصابة، وحالتي وفاة، كما أن عدد الحالات المصابة من أسر العاملين، وصلت نحو 36 حالة.