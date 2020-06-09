محافظ القليوبية يتفقد مستشفى كفر شكر قبل ضمها للعزل الصحي

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، الاستعدادات النهائية بمستشفى كفر شكر المركزي لتشغيلها تجريبيا، بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، وهشام رفعت رئيس مجلس مدينة كفر شكر، بالتنسيق مع الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بوزارة الصحة، وجرى توريد أجهزة تعقيم ومعدات لغرف العمليات والمعامل، وجار استكمال باقي التجهيزات.

وخلال الجولة، وجّه المحافظ بسرعة نقل الفرش الموجود في غرفة الاستقبال القديمة بالمستشفى إلى الوحدة الصحية باسنيت، تمهيدا لتشغليها لإصلاح وصيانة الصرف الصحي الخاص بغرفة الاستقبال القديمة بالمستشفى.

وشدد المحافظ على سرعة دفع الأعمال لتسليم المستشفى في أقرب وقت ممكن، ليكون جاهزا لاستقبال مرضى فيروس كورونا، وجار الانتهاء من أعمال الكهرباء والفرش الطبي، وتجهيز 230 سريرا، و14 سرير عناية مركزة، والبدء في تركيب جهاز الأشعة المقطعية غدا، وتجهيز معمل كيمياء التحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، تجهيز الطاقم الطبي بالتنسيق مع الوزارة لتدريب الأطباء على بروتوكول علاج فيروس كورونا خلال هذه الفترة التي يتم تجهيز المستشفى بها، ليكون الطاقم الطبي على استعداد للعمل فور الانتهاء من المستشفى خلال 10 أيام، وجرى التنسيق مع الوزارة لعمل دورات تدريبية للطاقم الطبي بالكامل بمستشفى كفر شكر المركزي.

وأضاف المحافظ أنّه جرى التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بالعمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد، وتكليف وكيل وزارة الصحه بالبدء في تجهيز وتخزين الأدوية الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى، والاستعداد التام بالمستلزمات الطبية المطلوبة سواء للطاقم الطبي أو المرضى.