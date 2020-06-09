شاكر: 2.7 مليار دولار تكلفة تقديرية لتوليد الكهرباء باستخدام الضخ

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنّه جرى تحديث استراتيجية الطاقة الكهربائية حتى 2040، بعد التغيير الكبير في أسعار إنتاج الوحدات الكهربائية، الذي انخفض بشكل كبير.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "من ضمن مزيج الطاقة، دخلنا الفحم في هذا الأمر، حطينا الأرقام، والدراسة الجديدة في 2025، هنوصل بالطاقة المتجددة لحوالي 33%، و2030 هنوصل إلى 48%.

وتابع وزير الكهرباء أنّ الأمر ما زال في طور الدراسة، ولم تتم اعتماده بصفة نهائية، لكن في ضوء الانخفاض الكبير في الطاقة المتجددة، يجب أن نحصل على موافقة المجلس الأعلى للطاقة.

ولفت إلى أنّ مشروع بنبان للطاقة الشمسية، يعمل بكامل قدرته 1465 ميجا وات، مردفًا: "مازلنا أيضًا في طور تصميم مشروع توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، وتكلفته التقديرية تصل لنحو 2.7 مليار دولار".