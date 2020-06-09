الكهرباء: العمر الافتراضي لمشروع المحطة النووية 60 سنة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنّ العمر الافتراضي لمشروع المحطة النووية 60 سنة، ويقبل الزيادة إلى 80 سنة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "منذ فترة قريبة، أشاد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإنجازات مصر في قطاع الطاقة والدور المصري الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية في مجال منع الانتشار النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وتابع: "دعمنا شبكات نقل الكهرباء على 500 كيلو فولت، ما يحسن مستوى الأداء ويرفع كفاءة الخدمة، كان إجمالي أطوال الشبكات يبلغ نحو 2364 في 2014، وبنهاية هذا العام ستصل الأطوال إلى نحو 6006 كم، والتحسن كبير جدًا، فنحن نمد شبكات وندشن محطات تحكم، ومتوقع إطلاق التيار في هذه الخطوط هذا العام، وبنهاية 2020 نكون أضفنا نحو 3642 كم".

وأردف: "كان عندنا حتى 2014، 18 محطة محولات وهيبقى عندنا 49 محولات 500 كيلو فولت، بتشتغل بكفاءة نوعية في التشغيل وضبط الجهود، يعني أضفنا 31 محطة، بمساحات 44 ألف ميجا واط، أي 4 مرات ونصف عدد المحطات التي كانت موجودة".