توزيع 167 حقيبة أدوية ومواد تموينية لمخالطي مصابي كورونا في سيوة

أعلن اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، توزيع 167 حقيبة أدوية طبية ومواد تموينية على المخالطين لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في واحة سيوة.

وتفقد "الحصيوي" في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء مستشفى سيوة المركزي، حيث تابع قسم الفرز للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا والتأكد من تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وقسمي الأشعة العادية والأشعة المقطعية، للتأكد من توافر جهاز التحليل "صورة الدم الكاملة" بمعمل التحاليل الطبية بالمستشفى.

واطمئن "الحصيوي" على توافر الكمامات والقفازات وجميع المستلزمات الطبية اللازمة، للوقاية من فيروس كورونا بمخزن المستلزمات الطبية.