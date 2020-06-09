الكهرباء: عندنا أخطاء في فواتير التحصيل.. واللي له حق هياخده

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنّ الوزارة تسعى لضم حلايب وشلاتين لأول مرة للشبكة القومية للكهرباء على جهد 500/220 كيلو فولت لضمان وصول أعلى مستوى من الخدمة وبجودة عالية.

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان شرائح الكهرباء الجديدة، أنّه بنهاية 2020، تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء انتهت من إضافة 6 آلاف 6 كيلو متر من خطوط النقل الجديدة لرفع كفاءة الشبكة، والقضاء على مشكلات الانقطاعات الناتجة عن انخفاض الجهد.

ولفت إلى حريص على أن يكون دائما سابقا لمتطلبات المواطنين، وتوفير الخدمة لهم بأعلى جودة وأكثر كفاءة.

وفيما يتعلق بالتحصيل، قال معقبا: "نعترف بأنّ لدينا أخطاء في فواتير التحصيل، واللي له حق هياخده والمخطئ سينال العقاب المناسب".