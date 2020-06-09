مصدر بالتعليم العالي: خطة متكاملة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّه لا نية لإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للسنوات النهائية بمراحل البكالوريوس والليسانس بالجامعات والمعاهد، أو استبدالها برسائل بحثية، مؤكدا أنّ ما يتعلق بامتحانات طلاب السنوات النهائية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس بالجامعات واستبدالها برسائل بحثية، قرارات تخص المجلس الأعلى للجامعات، ولا صحة لما يتداول بإلغائها أو استبدالها بأبحاث.

أوضح المصدر، لـ"الوطن"، أنّ المجلس الأعلى للجامعات في انعقاد مستمر عبر شبكة الإنترنت "فيديو كونفرانس" لمناقشة أي مستجدات قد تطرأ الفترة المقبلة، خاصة في ظل أزمة كورونا.

وتابع أنّه جرى وضع خطة كاملة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، في أثناء فترة الامتحانات، وتوجيه الجامعات بمراعاة المعايير التي تحقق السلامة للجميع، وبينها تطبيق التباعد الاجتماعي في اللجان وتخفيض عدد الطلاب الممتحنين في كل لجنة لأقل من النصف، وتوزيع كمامات على الطلاب ووضع وسائل التعقيم المختلفة باللجان، فضلا عن تخصيص طبيب بكل مقر لجان، إضافة إلى التعقيم والتطهير الدوري للجان المختلفة قبل وبعد الامتحانات، وغيرها من الإجراءات التي تضمن سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

مصدر: "الأعلى للجامعات" في انعقاد مستمر عبر "فيديو كونفرانس" لمناقشة المستجدات

وأضاف المصدر أنّ الوزارة بدأت إجراء استبيان إلكتروني بشأن التعليم عن بعد بالجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والمتوسطة، تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الشهر الماضي، موضحا أنّ الاستبيان يهدف لجمع الآراء المختلفة عن تجربة التعلم عن بعد والتعليم الإلكتروني خلال الفترة الماضية داخل الجامعات والمعاهد المختلفة استعدادا لوضع خطة العام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنّ الجامعة رصدت ميزانية مالية لجميع الإجراءات الاحترازية المقرر تطبيقها الفترة الحالية بالجامعة، في إطار توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بهدف الحفاظ على جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين والمواطنين، إضافة إلى الإجراءات التي تم وضعها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للفرق النهائية المقرر انطلاقها مطلع يوليو المقبل.

وأضاف عبدالنبي، لـ"الوطن"، أنّه جار تسلم الرسائل البحثية لطلاب سنوات النقل بالكليات المختلفة، بديلا عن امتحانات التيرم، وحتى الآن لم يقدم أحد أي شكوى رسمية بخصوص استلام مبالغ نقدية من الطلاب بشأن إجراء الأبحاث ووجود تسعيرة لها، نافيا ما تردد عن هذا الشأن، مؤكدا أنّه سيتم تطبيق القانون حال ثبوت ذلك، والعقوبة تصل للإيقاف عن العمل، وإدارة الجامعة تتابع إعداد الأبحاث العلمية بشكل جيد.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني ببرامج التعليم المدمج، حيث تجري يوم السبت الموافق 12 سبتمبر المقبل وتستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته.

وأوضح عزيز، أنّه سوف يتم إجراء الامتحانات للطلاب المقيدين ببرامج الآثار، الإرشاد السياحي، الإعلام، الاجتماع، إضافة إلى برنامج المعاملات المالية والتجارية وبرنامج الحقوق بالشراكة مع جامعة أسيوط، وذلك طبقاً للجداول التى ستعلن لكل برنامج.

وأضاف الدكتور كمال سيد خليل، مدير مركز التعليم المدمج، أنّه تم رفع محاضرات برامج التعليم المدمج للفصل الدراسي الثاني على موقع المراكز ببوابة الجامعة الإلكترونية، وجارٍ رفع باقي المحاضرات، مشيراً إلى أنّه جارٍ قبول سداد المصروفات الدراسية لجميع البرامج يوميا بالمركز بمقر الجامعة الرئيسي حتى 15 يونيو الحالي.

وأعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشئوؤون الدراسات العليا والبحوث عن الإجراءات التى سيتم تطبيقها على امتحانات الدراسات العليا بالنسبة للطلاب الوافدين الملتحقين للدراسة بالجامعة بعد قرار تعليق الدراسة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ومعظم دول العالم لمواجهة انتشار فيروس كورونا.