صحة البحر الأحمر: توزيع العلاج على المخالطين لمصابي كورونا في المنازل

أكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، استمرار الفرق الطبية والإدارية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، في توزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بمنازلهم، ومشيرا إلى أن حالات الإصابة البسيطة تخضع للعزل المنزلي، وفقاً للبروتوكول العلاجي الذي جرى تحديده من قبل اللجنة العلمية المشكلة من وزارة الصحة والسكان.

وأوضح "مرعي" في بيان، أن الفرق تقوم يومياً بالانتشار في جميع مدن المحافظة، بعد توفير الكميات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، ووضعها بحقيبة مخصصة لكل شخص، وبها بيان توضيحي بإرشادات الاستخدام، وذلك بعد حصر جميع المستهدفين، وتحديد عناوينهم ووسيلة الاتصال بهم، ويجري توزيعها عليهم بمحال إقامتهم، بمشاركة الرائدات الريفيات وتمريض الوحدات الصحية.

وأوضح أنه يجري تقديم التوعية للحالات التي تُسلم العلاج بالمنزل، وشرح كيفية الاستخدام، مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء التعامل مع المصاب خلال فترة العزل المنزلي، وطرق الحماية للمخالطين، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

وقدم وكيل الوزارة، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة.