الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة فيروس كورونا 

مع ظهور فيروس كورونا فى مصر بادرت وزارة البترول والثروة المعدنية فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة المواقع والمنشآت البترولية بما يتماشى مع خطط ورؤية الدولة لمواجهة والتصدى لانتشار فيروس كورونا ، مع الحرص على عدم تأثيرها على العملية الإنتاجية فى كافة الأنشطة البترولية والتى تلعب دور حيوى واستراتيجى سواء فى دعم الاقتصاد الوطنى أو استدامة تلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ، وفيما يلى أهم هذه الإجراءات :

• مع بداية ظهور فيروس كورونا ، وجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رسالة متلفزة إلى جميع العاملين بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية تم بثها من خلال الشبكة الداخلية الموحدة " إنترانت " وكذلك على شاشات العرض بكافة الشركات والمواقع ، وحث الوزير خلالها العاملين بالقطاع على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة حفاظاً عليهم وعلى أسرهم .

• فى إطار المتابعة المستمرة على أرض الواقع قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه قيادات القطاع بزيارات ميدانية لعدد من المواقع البترولية للتأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وطمأنة العاملين وتقديم الدعم النفسى والتشديد على تنفيذ اشتراطات السلامة والأمن الصناعى .

• عقد الاجتماعات وأعمال الجمعيات العمومية لاعتماد نتائج أعمال الشركات بتقنية الفيديو كونفرانس .

• خفض أعداد العاملين بكافة المقرات والمواقع البترولية وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وبما لا يؤثر على العملية الإنتاجية مع الحرص على قياس درجات الحرارة لكافة العاملين عند دخولهم لمقار العمل والتزامهم بارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعى ، واستبدال أجهزة البصمة للحضور والانصراف للعاملين بالكروت الممغنطة، ووضع بوابات التعقييم على الأبواب الرئيسية ، مع التأكيد على توفير المطهرات وأدوات التعقيم في كافة المكاتب.

• وفيما يتعلق بالعمل فى المواقع الإنتاجية يتم الاحتفاظ بالقوة البشرية اللازمة للعملية الإنتاجية فى الحقول البترولية والمواقع الإنتاجية ومتابعة الكشف الدورى عليهم من خلال الإدارات الطبية بهذه المواقع وتوفير كافة الإمكانيات والاحتياجات اللازمة ، ولكل جهة تحديد الأعداد الضرورية واللازمة للتشغيل لضمان استمرارية العملية الإنتاجية.• تم منح كافة العاملات التى ترعى أطفال حتى 12 عاماً والسيدات الحوامل وأيضاً العاملين المصابين بأمراض مزمنة أجازة استثنائية بأجر كامل .

• تم تشكيل مجموعات عمل للتطهير فى جميع المواقع والمبانى التابعة لشركات قطاع البترول والمرور الدورى المنتظم وتوفير مستلزمات التطهير والعناية بالنظافة الخاصة بالمبانى والأسطح .

• تكليف كل من شركتى التعاون ومصر للبترول بتوفير منتجات الجل المطهر والمعقمات بتركيز كحول 70% بكافة منافذها وبمحطات التموين الخاصة بهما وبأسعار مناسبة تيسيراً على المواطنين ، كما تساهم ايضاً شركة بتروتريد في توفير الجل المطهر والمعقمات بالسوق المحلى .

• إيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية .

• قامت الوزارة بإصدار خطة طوارئ متكاملة لمواجهة جائحة كورونا وتم تدشينها باللغتين العربية الإنجليزية على البوابة الإلكترونية للتواصل الداخلى للعاملين بالبترول والموقع الرسمى للوزارة بالإضافة صفحات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى لتكون متاحة لجميع الشركات والمواقع الإنتاجية .

• عقد ندوات توعية بكافة شركات القطاع من خلال تقنية الفيديو كونفرانس ، بالإضافة إلى لصق الملصقات وعرض أفلام تعريفية وتوعوية لطرق الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا بشكل متواصل على كل شاشات العرض الداخلية بالوزارة والهيئات وكافة الشركات التابعة لها وأيضاً أماكن الإعاشة للعاملين بالمواقع الإنتاجية للحد من انتشار العدوى.

• توقف أخذ قراءات عدادات الغاز من داخل المنازل حرصاً على الصحة العامة ، وعرض طرق للتيسير على المواطنين لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة الكترونياً بالاستفادة من منظومة التحول الرقمى والتكنولوجيات الحديثة.

• سيرت وزارة البترول عدة رحلات طيران لتيسير عودة العاملين التابعين لشركات القطاع التى تنفذ مشروعات خارج مصر من مواقع عملهم بالسعودية والامارات والأردن .

• مراجعة حالات الوافدين من الخارج والعاملين بالشركات التى تعمل خارج مصر والعائدين ومتابعة حالاتهم الصحية وعمل الحجر الطبى اللازم .

• أصدرت الوزارة تعليمات لجميع الشركات العاملة بالقطاع ومحطات التموين ونشاط توصيل الغاز بالمنازل والمواقع الإنتاجية البرية والبحرية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة تواجدهم بعملهم .

• الاستعانة بالمراكز الطبية التابعة لقطاع البترول فى القاهرة والإسكندرية والسويس فى علاج أعداد العاملين بالبترول من فيروس كورونا للمساهمة فى تخفيف الضغط على مستشفيات العزل والمستشفيات الأخرى واتباع بروتوكول العلاج لوزارة الصحة فى حدود الطاقات ، فضلاً عن الاتفاق على تجهيز عدد من الأماكن المملوكة لقطاع البترول جغرافياً والتى تصلح كأماكن عزل طبى لمواجهة الزيادة فى أعداد المصابين للحالات التى يتم تصنيفها من قبل المراكز الطبية للعاملين بقطاع البترول وتوفير كميات مناسبة من الأدوية المطلوبة بالتنسيق مع وزارة الصحة فى هذا الشأن .

• المتابعة المستمرة من خلال المجلس الطبى الأعلى لقطاع البترول للوضع الراهن واتخاذ ما يلزم من إجراءات .

• تشكيل غرفة طوارئ فرعية لمتابعة الموقف بكل شركة وإخطار غرفة الطوارئ الرئيسية بأية إصابات والإجراءات المتخذة يومياُ .

• التواصل مع العاملين فيما يتعلق بالتعامل مع حالات أسرهم التى قد تتعرض للإصابة .

• جارى اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتصنيع الكمامات الوقائية باستخدام إمكانيات شركة "السويس لتصنيع مهمات السلامة المهنية" للمساهمة فى توفيرها وفقاً للمواصفات التى أعلنتها الهيئة المصرية للمواصفات والجودة .

• يتم اصدار تقرير يومى بالحالات والأعداد المصابة والحالات التي تم شفاؤها ، ويتم الإبلاغ يومياً للمجلس الطبي الأعلى للقطاع الذى هو في حالة انعقاد دائم ومستمر .