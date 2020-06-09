وزير الكهرباء: 50 مليار جنيه تكلفة خطة تطوير شبكات التوزيع

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنه جرى الانتهاء من الربط مع السودان، حيث توفر مصر 70 ميجا يوميا للسودان كمرحلة أولى، حيث سيجرى رفع هذا الرقم في المرحلة الثانية إلى نحو 240 ميجا.

وأضاف شاكر، خلال مؤتمر صحفي: "لما نوصل محطات الـ500 كيلو فولت، نقدر نرفع الرقم ده لـ500 ميجا نقدر نرفع الرقم ده لـ600 و700 ميجا، ومجموع ما نوفره للسودان والأردن وليبيا يتراوح ما بين 50 إلى 400 ميجا وات".

وتابع أنه رفع كفاءة شبكات التوزيع، مردفًا: "نستطيع أن نطمئن بخصوص نقل وإنتاج الطاقة الكهربية، وفي نهاية هذا العام نكون نفذنا 100% من خطتنا، وشبكات التوزيع لم نصل فيها إلى درجات عالية من الكفاءة، ونحاول الاسراع بهذا الأمر، وعمومًا فإن تكلفة خطتنا تبلغ نحو 23 مليار جنيه وانتهينا أعمالها بنسبة تفوق 100%".

وأردف: "عملنا دراسات لتنفيذ خطة على مرحلتين، كل مرحلة 3 سنوات، وتتكلف كل مرحلة من 20 مليار إلى 25 مليار جنيه، والتمويل ليس متاحا لنا حتى الآن، وعندما ننهي هذا الأمر فإننا يمكننا القول إن شبكات التوزيع حدث لها نقل نوعية".

وأشار إلى أنه تم تطوير 8453 محولا من إجمالي 8592 في قطاع كهرباء القناة-هندسة أبو كبير، كجزء من خطة تطوير المحولات، وذلك بنسبة 98%.