شاكر: 4.8 مليار جنيه لتوصيل الكهرباء إلى شمال سيناء

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إنّه جرى توفير التغذية الكهربائية في شمال سيناء وربطها بالشبكة الموحدة على مستوى الـ500 كيلو فولت، والتكلفة التقديرية الخاصة بها تصل إلى 4.8 مليار جنيه، كجزء من مبلغ قدره 20 مليار جنيه، وهي تكلفة المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء، التي تتكون من محاور.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "عملنا على التغذية الكهربية لمشروع شرق العوينات ومشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكى، وتوصيل الكهرباء على مستوى الـ500 كيلو فولت، لتحسين مستوى الخدمة واستقرار الجهد".

وتابع: "لدينا في توشكى 41 ألف فدان أولوية عاجلة، و248 ألف فدان أولوية أولى، ومنطقة صناعية، وفي الربع الأول من العام المقبل سننتهي من المحطة الكهربائية هناك، ونستطيع استزراع كل هذه الأراضي".

وأردف: "بالنسبة لمنطقة شرق العوينات، خلال 9 أشهر وصلنا الكهرباء إلى منطقة جبل الكامل، لاستزراع نحو 50 ألف فدان، والأعمال القائمة تبلغ نحو 10 آلاف فدان".