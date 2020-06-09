أستاذ بـ"فيزياء المنيا" يسجل براءة اختراع عالمية في تقنية الليزر

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، تسجيل الدكتور مصطفى فرغل أحمد الأستاذ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بالجامعة، براءة اختراع عالمية في مجال تقنيات الليزر ونقل البيانات، بالتعاون مع فريق بحثي بجامعة تكساس الأمريكية أثناء أدائه لمهمة علمية منذ عامين بأمريكا.

أشاد "عبدالنبي" بكفاءة أساتذة جامعة المنيا وخبراتهم وأبحاثهم المتميزة في العديد من العلوم، التي تُسهم في إثراء المعرفة الإنسانية، وخدمة البشرية.

وقال الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة المنيا، إن براءة الاختراع جرى نشرها على محركي جوجل للبحث العلمي وجوجل "باتنت"، موضحاً أن الاختراع اعتمد على استخدام "دايود" ليزر مبتكر وقليل التكلفة يتميز بنطاق ترددي أضعاف الليزر العادي، ويُسهم في زيادة سرعة الليزر في التطبيقات الحديثة التي تتطلب مدى ترددات أعلى من النطاقات التقليدية، مثل دمج الاتصالات اللاسلكية أو المحمول بالألياف البصرية لزيادة كمية البيانات وسرعتها لقيم فائقة، ولم تكتف التقنية بهذا بل امتدت إلى تطبيقات نقل البيانات في أجهزة الحاسب الآلي السوبر العملاقة.