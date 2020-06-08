نائب محافظ المنيا يتفقد مستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط

أجرى الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط، وهي إحدى المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتهم بكورونا.

يأتي ذلك ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتفقد نائب المحافظ يرافقه، أعضاء اللجنة أقسام المستشفى المختلفة، كما اطمئن على توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل، كما تفقد الصيدلية ودفاتر التسجيل والمخازن، مشيدًا بالجهد الذي يقوم به الفريق الطبي في مواجهة الفيروس.

وكان محافظ المنيا، قد قرر تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات، ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، من خلال التنسيق المستمر المحافظة ووزارة الصحة والسكان، لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.