محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات داخلية بمركزي مغاغة والعدوة

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نقل محمد محمود عزت عبدالهادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة.

فيما قرر نقل محمد السيد على ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة.

وقال المحافظ، إن القرار جاء عقب التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وتحقيقًا للصالح العام وحسن سير العمل، مؤكدًا أن ما تشهده حركة المحليات التي أعلن عنها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تخدم منظومة العمل في إدارة الحكم المحلي لتحقيق مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنه 2016 من ولائحته التنفيذية.

وأكد المحافظ، في أولى اجتماعاته مع رؤساء المدن الجدد على التكاتف وتوحيد الجهود التي تودي الى تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، مع الاهتمام بالملفات الهامة بناءًا على توجيهات القيادة السياسية بمختلف القطاعات.