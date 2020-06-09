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طليقة ماجد المصري تكشف تفاصيل إصابتها بكورونا: هعمل مسحة

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محمود الرفاعى
11:53 ص | الثلاثاء 09 يونيو 2020
مني أش أش

مني أش أش

كشفت الفنانة منى إش إش، والدة أحمد نجل الفنان ماجد المصري، عن اشتباهها في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

نشرت إش إش، فيديو جديد لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله مرتدية قناعا وكمامة، قائلة: "رايحة أعمل أشعة مقطعية على صدري وتحليل عشان أنا عندي ضيق تنفس وكحة واتصلت بـ105 قالوا لي تعالي اعملي الأشعة والتحليل وبكرا احتمال اعمل المسحة إن شاء الله".

وعلقت: "عشمي في ربنا كبير قادر يا كريم وخير إن شاء الله".

يذكر أن منى كانت قد تزوجت الفنان ماجد المصري منذ سنوات عديدة وأنجبت منه نجلهما ثم انفصلت عنه.