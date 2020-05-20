ماجد المصري: الاختيار عمل نتشرف به ويسجل في تاريخ كل فنان

قال الفنان ماجد المصري، إن الفنان كريم العمري له خطوات ثابتة جدا في الأعمال الفنية، ولا شك أن دور النقيب هشام بمسلسل الاختيار وضعه في مكانة مختلف، موضحا أن الجميع يتمنى فرصة درامية مثل مسلسل الاختيار، متابعا: "بمجرد عرض العمل علينا جميعا لا يوجد مكان للرفض، فهو عمل نتشرف به ويسجل في تاريخ كل فنان شارك فيه".

وأضاف "المصري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية extra news، مع الإعلامية خلود زهران، أن مسلسل "الاختيار" عمل محترم ومشرف ويضاف لنا مدى الحياة، لافتا إلى أن ترشيحه تم من قبل مخرج العمل بيتر ميمي وبطل العمل أمير كرارة.

ووجه رسالة لكريم العمري قائلا: "قمت بأداء ممتاز في الاختيار، ياريت تحافظ عليه وحافظ على اختياراتك"، موضحا أن كريم العمري شكله حلو وتمثيله رائع، مؤكدا على أن قائد العمل بيتر ميمي أخرج منهم كل ما يحتاجه الدور حتى يصل للجمهور بشكل مشرف ومحترم ومحترف.

"الاختيار" من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.