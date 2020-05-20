ماجد المصري وكيل نيابة في الحلقة 26 من لما كنا صغيرين

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 26 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، والتي تقوم بدور دنيا، إذ بدأت جميع الأمور تظهر حقيقتها عقب وفاة سليم "محمود حميدة"، واعتراف يحيى "محمود حجازي"، وفك لغز قتل نهى "نسرين أمين".

ظهر الفنان ماجد المصري كضيف شرف، ويقوم بدور لواء الشرطة أحمد العتال ليقوم بالتحقيق في جريمتي قتل نهى ووائل "كريم قاسم"، ومحاولات ياسين "خالد النبوي"، في التوصل لحل لغز قضية مقتل الأولى، من خلال الحديث مع الضابط الذي يتولى القضية، والذي قام بدوره بمحاولة طمأنته وإخباره أن اللواء أحمد العتال شكَّل فريق بحث متكامل للقضية.

تلقى ياسين اتصالًا هاتفيًا من دنيا، تخبره بتواجد شخص داخل منزلها حاول اقتحامه والتهجم عليها، والذي سبق وراقبه أكثر من مرة، فيما حاول الأول إخبارها بأنه يسيطر على الأمر.

"لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.