بسبب تغريدات عنصرية.. طرد الممثل هارتلي سوير من مسلسل The Flash

طُرد الممثل هارتلي سوير من مسلسل "The Flash" الذي يعرض عبر قناة CW، بسبب نشره مجموعة من التغريدات العنصرية والتي تحرض على الكراهية.

وبحسب موقع Variety تم تأكيد الخبر من قبل CW ومنتجي البرنامج Warner Bros.TV و Berlanti Productions .

وجاء في بيان نشره موقع Variety: "لن يعود هارتلي سوير للموسم السابع من مسلسل The Flash. فإننا لا نتسامح مع الآراء المهينة التي تستهدف أي عرق أو أصل قومي أو جنس أو توجه جنسي. إن هذه الملاحظات تتعارض مع قيمنا وسياساتنا، التي تسعى وتتطور لتعزيز بيئة آمنة وشاملة ومنتجة لقوتنا العاملة".

تعود التغريدات المعنية بشكل أساسي إلى عامي 2012 و2014، ومن جانبه أصدر "هارتلي" اعتذارًا عبر Instagram الخاص به الأسبوع الماضي، قائلا: "آسف.. وأشعر بخجل وخيبة أمل نظرا لجهلي في ذلك الوقت".

والممثل هارتلي سوير، ولد عام 1885، في ولاية نيويورك، وشارك في عدد من المسلسلات أولها كان عام 2008، من خلال مشاركته في I Am Not Infected . انضم سوير إلى "The Flash" في الموسم الرابع.