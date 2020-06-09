التجمع: القائمة النسبية أضمن لتمثيل الأحزاب في البرلمان

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إنّ الحزب يرى ضرورة إجراء انتخابات مجلس النواب وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة لضمان تمثيل القوى السياسية والشعبية والاجتماعية في المجلس.

وأضاف عبدالعال، لـ"الوطن"، أنّ القائمة المطلقة المغلقة تهدر أصوات الناخبين لأن القائمة التي تحصل على 50%+1 تفوز بكل المقاعد وتهدر 49% من الأصوات، عكس القائمة النسبية التي تضمن تمثيل القوائم الأخرى وفق عدد الأصوات التي حصلت عليها في المنافسة الانتخابية.

وتابع أنّه لابد من إعادة النظر في النظام الانتخابي في قانون مجلس النواب، لأن نظام القائمة المغلقة ليس ملائما للظروف الحالية ولا يسمح بنفاذ التيارات السياسية داخل البرلمان، ويترتب عليه زيادة الاحتقان في الحياة الحزبية وتشجيع ظاهرة المال السياسي في الانتخابات.

ويرى عبدالعال ضرورة إجراء الانتخابات بواقع 50% بالقائمة النسبية و50% للفردي، لمنع نفاذ رموز الفساد والإخوان ومؤيديهم إلى مجلس النواب وضمان تكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية في العملية الانتخابية وثمثيل أوسع للأحزاب بالبرلمان.