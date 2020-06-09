نائب محافظ سوهاج يتفقد استعدادت مستشفى الحميات لاستقبال مرضى كورونا

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى حميات سوهاج، برفقة اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل.

وقال "القاضي" إن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية، واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد نائب المحافظ، غرف العزل بالمبنى الذي يتم تجهيزه لعزل المرضي، بعدد 4 غرف، وبكل غرفة 3 أسرّة، وحمام خاص بكل غرفة، وجاري تركيب أجهزة التكييف لها، إضافة إلى 4 غرف عناية مركزة، بكل غرفة سريرين، والمبنى مجهز لسهولة دخول سيارات الإسعاف ويسع حتى 11 سيارة إسعاف.

ووجه "القاضي" بالتنبيه على مديرية الإسكان بسرعة الانتهاء من مبنى سكن الأطباء، موكدًا دعم المحافظة بقيادة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين.