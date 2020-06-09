"مياه المنيا" تشدد على تطبيق التباعد وحظر الدخول بدون كمامات

شدد المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد "الشهاوي" منع الدخول للمباني التابعة للشركة بكافة أنحاء المحافظة، بدون ارتداء الكمامات سواء للموظفين أو المواطنين، وكذلك تطبيق التباعد الاجتماعي بمراكز خدمة العملاء، وتوفير بوابات تعقيم للوقاية من الفيرس.

وأضاف رئيس الشركة أنه تم تكليف مديري الأفرع بالتنسيق الكامل والمستمر مع رؤساء الوحدات المحلية، والمشاركة فى أعمال التعقيم للمناطق الحيوية بكافة أنحاء المحافظة.

وأوضح أن الشركة وفرت آليات للتواصل مع الخط الساخن فى حالة وجود أى مشكلات تخص الخدمة المقدمة على أرقام (125) أرضي، و(012 71196196) موبايل، و(01271269587) على تطبيق "واتس آب".