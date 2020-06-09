المنيا تستعد لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية بخطة مواجهة كورونا

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية، والتي ستبدأ 21 من الشهر الجاري.

جاء ذلك بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وممثلي مديرية الأمن، وهيئة الإسعاف، والتامين الصحي، والأزهر.

ووجه المحافظ، باتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، خاصة فى ظل ما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا.

وكلف وكيل وزارة التربيه والتعليم، بوضع كافة المستلزمات باللجان لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال وضع بوابات تعقيم وأجهزة قياس الحرارة، للتأكد من سلامة الطالب قبل دخولهم الاختبار، والتأكد من التزام الطلاب بارتداء الكمامة الواقيه، ومنع أي تجمعات اوتكدس امام اللجان.

كما وجه المحافظ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أنواع الدعم لمديرية التربية والتعليم في أعمال تطهير مقار اللجان، عقب كل امتحان، بالإضافة لتوفير بوابات تعقيم وتطهير ذاتية بمدخل جميع اللجان.

وشدد المحافظ، على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن، لعمل كردون أمني بمحيط اللجان، مع تواجد سيارة إسعاف في نقاط محددة لاستقبال أي حاله طوارئ، مشيرًا إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان، والبالغ عددها 158 لجنة، منها 133لجنه للثانوية العامة، و25 لجنة للثانوية الأزهرية.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم، الخطوات والإجراءات التي نفذتها المديرية لتجهيز مقار اللجان والاستراحات وتأمينها، لافتًا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان يبلغ 36 ألف و143 طالبًا وطالبة، موزعين على 133 لجنة رئيسية، ولا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالبًا، وفقًا لما قررته وزارة التربية والتعليم.