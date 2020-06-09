قضايا الدولة تهنئ السيسي بـ6 سنوات رئاسة: أعاد مكانة مصر وأبهر العالم

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، إنّ المستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، هنأوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية، والتي حقق خلالها لمصر ما لم تحققه خلال فترة طويلة من الزمن، عبر بها إلى بر الأمان والحداثة، في وقت عصيب مر به الوطن.

وأوضح أعضاء الهيئة، أنّ الرئيس السيسي حقق العديد من الإنجازات في المجالات كافة، على الصعيد الداخلي والخارجي، وأعاد لمصر مكانتها اللائقة التي تستحقها إقليميا وعالميا، وحفظ لمصر أمنها ووحدتها وسلامتها من المؤامرات التي حاكها طيور الظلام من العناصر الإرهابية محطما كل مخططاتهم الدنيئة.

وتابع أعضاء الهيئة، أنّ الرئيس حقق خلال السنوات الـ6، العديد من المشروعات القومية والتنموية في زمن قياسي أبهر العالم أجمع، وأعاد التوازن للاقتصاد المصري ورفع به معدل التنمية.