الناصري: القائمة النسبية أفضل النظم الانتخابية وتنهض بالحياة السياسية

قال سيد عبدالغني، رئيس الحزب الناصري، إنّ القائمة النسبية أفضل النظم الانتخابية لإجراء انتخابات مجلس النواب، لأنها تعطى الفرصة لجميع الأحزاب للمشاركة في العملية الانتخابية وتضمن تمثيلها حسب النسب التصويتية التى تخصل عليها.

وأضاف عبدالغني لـ"الوطن"، أنّ اعتماد القائمة المطلقة المغلقة ونظام الفردي في انتخابات مجلس النواب، يؤدي إلى إفراز مجلس لا يعبر عن التعددية الحزبية والسياسية، ويقصي قوى لحساب قوى أخرى، لذلك فالقائمة النسبية هي النظام الأفضل للانتخابات.

وتابع أنّ القائمة النسبية تنشط بالأحزاب وتتيح لها فرص التمثيل النيابي، أما الفردي والقائمة المغلقة تزيد نسبة عدد المستقلين داخل المجالس المنتخبة، مشيرا إلى أنّ المرحلة الراهنة تحتاج إلى النهوض بالتعددية الحزبية وتنوع الأصوات والاتجاهات السياسية داخل البرلمان.

وطالب عبدالغني، مجلس النواب بعقد جلسات استماع لجميع القوى السياسية، بشأن مشروعات قوانين الانتخابات للتوافق حولها للخروج بقوانين تفرز مجالس نيابية تصب في صالح الوطن والنهوض بالحياة السياسية والحزبية.