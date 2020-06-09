أسوان تستقبل الدفعة الأولى من كمامات "العربية للتصنيع"

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتفقد الكمامات التي وصلت اليوم إلى المحافظة، بإجمالى 14 ألف كمامة، ضمن الدفعات المتتالية التى تقوم المحافظة بشرائها من الهيئة العربية للتصنيع، وإدارة المهمات بالقوات المسلحة، تمهيدًا لبيعها بأسعار التكلفة.

وكلف المحافظ السكرتير العام للمحافظة اللواء حازم عزت، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوزيعها تباعًا، من خلال الجمعيات الأهلية بجميع أنحاء المحافظة بسعر 2,5 جنيه للكمامة الواحدة، لضمان وصولها لأكبر شريحة من المواطنين داخل مختلف القرى والمدن والمراكز.

كما تفقد اللواء أشرف عطية، كراتين المواد الغذائية المهداة من شركة "أوبو" الصينية للهواتف المحمولة، بإجمالى ألف كرتونة سيتم توزيعها على الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجًا، للمساهمة فى توفير السلع المختلفة التى تحتوي عليها كل كرتونة لهذه الفئات بالشكل المطلوب.