سيوة تستعد لامتحانات الثانوية العامة بتجهيز 3 استراحات للمراقبين

اجتمع اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الثلاثاء، مع سليمان عمر مدير إدارة سيوة التعليمية، لمناقشة الترتيبات والإجراءات اللازمة لأداء امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل.

واستعرض الاجتماع موقف تجهيز مقار لجان المراقبة باجمالي 4 مقار، منها 3 لأعضاء اللجان "استراحات" في مدرسة سيوة الثانوية المشتركة، ومدرسة ناصر، ومدرسة الغربيين، ومقر واحد للطلبة في مدرسة آمون، وسيؤدي الامتحان فى سيوة 54 طالبًا، منهم 51 مقيدون و 3 طلبة منازل.

كما ناقش الاجتماع التنسيق مع هندسة كهرباء سيوة لتوفير مولد كهرباء إحتياطي، والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة، للتأكيد على ضرورة توافر المياه فى المقرات بالمدارس على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق نحو توفير وسيلة إنتقال لأوراق الأسئلة والأجابة، بجانب عملية التأمين مع وزارة الداخلية.

وقال "الحصيوي" إنه سيتم التنسيق مع الإدارة الصحية بسيوة لرش وتطهير جميع المقرات قبل الإمتحانات، ويوميًا بعد الامتحانات، ومغادرة الطلاب، والتأكيد على ضرورة توفير الكمامات الواقية لجميع الطلبة والطالبات وأعضاء اللجان وذلك حرصًا على صحة وسلامة الجميع.