"تعليم مطروح": مراعاة كثافات فصول الثانوي العام وفقا لمجاميع الإعدادية

ناقش الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم، مع إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، قواعد تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالثانوي العام وفق المجاميع التكرارية للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية لهذا العام، وتناسبها مع الكثافات الطلابية بالمدارس الثانوية.

وقال "النيلي"، اليوم، إنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سيتم مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية، وتوفير أماكن لجميع الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الثانوى بجميع الإدارات التعليمية.

وأضاف أنه سيتم النزول بالمجموع تدريجيًا طبقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس التي سيتم تحديدها بالإدارات التعليمية فى المرحلة الثانية للتنسيق.

وطمأن "النيلي" الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، بأنه سيتم استيعابهم بجميع بمدارس الثانوي العام والفني والمهني بجميع الإدارات التعليمية.