وكيل "تعليم مطروح" يسلم الموجهين جوائز مسابقات المركز الاستكشافي للعلوم

سلم الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم، الموجهين العموم للمواد الدراسية الجوائز والشهادات التقديرية الخاصة بالطلاب الفائزين بالمراكز الأولى فى المسابقات الرمضانية والتى نظمها المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا خلال الشهر الكريم.

ووزع "النيلى" على بعض أولياء الأمور شهادات أكاديمية مايكروسوفت الخاصة باجتياز الطلاب المبدعين لتدريب 2010 Power Point والذى تم تنظيمه كذلك بالمركز الاستكشافى خلال شهر رمضان.

وقال إنه سيتم تسليم الطلاب الفائزين بجوائز المسابقات الرمضانية والحاصلين على شهادات التدريب الإلكترونى تباعا عن طريق موجهى العموم.

وأكد حرص تعليم مطروح على سلامة أبنائنا الطلاب مع إتخاذ جميع التدابير الإحترازية فى ظل الظروف الراهنة ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".