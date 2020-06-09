شهيد جديد في صفوف الأطباء بكورونا.. وإجمالي الضحايا 58

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، إنّ الفريق الطبي ما زال البطل الحقيقي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنّ يوميا هناك أكثر من شهيد في صفوف الأطباء، وذلك بعد وفاة الدكتور سيد نادي كامل أخصائي الحميات في المنيا، وهو الشهيد رقم 58 حتى الآن.

وكانت نقابة أطباء مصر، نعت أمس الشهيد الدكتور محمود خضر استشاري الجراحة العامة، ورئيس قسم الجراحة السابق في مستشفى أطفال مصر، متأثرًا بمضاعفات فيروس كوفيد 19 في مستشفي المقطم، مؤكدة أنّ الراحل كان قدوة مميزة مهنيًا وإنسانيًا، ولم ينقطع عطاؤه لمرضاه وزملائه، وكل من حوله طوال مسيرته المهنية.

كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عزت فهمي صليب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفيات محافظة القليوبية، توفي إثر اصابته بڤيروس كوڤيد 19.

ونعت الشهيد محمد حسن أحمد عامر مدير مستشفى حميات الأقصر سابقا، الذي توفى في مستشفى عزل إسنا، بعد إصابته بڤيروس كوڤيد 19، لافتة إلى أنّ الدكتور محمد حسن، جرى تكريمه عام 2017، في يوم الطبيب بنقابة الأقصر، وأيضا بالنقابة العامة للأطباء.

يذكر أنّ اتحاد المهن الطبية ونقابة الأطباء، قررا دعم حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من الأطباء بـ100 ألف جنيه، والمصاب بـ20 ألف جنيه، نظرًا للجائحة التي تمر بها البلاد، ولما يواجهه الأطباء وباقي أعضاء المهن الطبية من إصابات، وأحيانًا تصل إلى الوفاة في مواجهة كورونا.